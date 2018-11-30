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    ПСЖ интересен полузащитник «Манчестер Сити»

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    Французский ПСЖ хочет приобрести испанского игрока «Манчестер Сити» Брахима Диаса.

    Брахим Диас
    Брахим Диас
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    По информации AS, полузащитник ставит для себя целью присоединиться к мадридскому «Реалу». Стороны уже близки к заключению соглашения, по которому Диас пополнил бы состав испанского гранда следующим летом, но теперь в борьбу включились парижане.

    Этим летом клуб из Манчестера планировал отдать футболиста в аренду, но Диас заявил, что хочет остаться в команде и будет бороться за место в стартовом составе.

    В нынешнем сезоне хавбек три раза появился на поле, записав на свой счет два гола. 0

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