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    РФС арендует оборудование для VAR на Кубок России

    РФС Кубок России Футбол России
    Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о проведении тестовых мероприятий по внедрению видеоповторов.

    VAR
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    «Сама система VAR подразумевает использование всех камер телевизионного вещателя. Смысл в том, чтобы зритель имел доступ к такому же ракурсу, как видеоассистент.

    Например, человек по телевизору видит, что, допустим, судья должен назначить пенальти. Помощник арбитра тоже должен обладать этим ракурсом. Но если в какой-то точке камера не стоит, то не видно как телезрителю, так и видеоассистенту. В этом и есть смысл VAR: чтобы все были в одинаковых условиях.

    Если о говорить о тестировании VAR в полуфиналах Кубка, то этот вопрос в стадии проработки. Но по этим матчам РФС берет на себя обязательства и сделает все возможное в плане их подготовки и проведения.

    Какое-то необходимое оборудование будет установлено на стадионах, но на сегодняшний день речи о покупке системы не идет.

    Если мы говорим применительно к кубковым и стыковым матчам, это однозначно аренда. А в каком это будет формате — централизованная комната или на каждом стадионе, эти вопросы прорабатываются», — приводит слова Калошина «Матч ТВ». 0

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