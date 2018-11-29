РФС арендует оборудование для VAR на Кубок России

Руководитель проекта по внедрению VAR в Россиирассказал о проведении тестовых мероприятий по внедрению видеоповторов.

«Сама система VAR подразумевает использование всех камер телевизионного вещателя. Смысл в том, чтобы зритель имел доступ к такому же ракурсу, как видеоассистент.

Например, человек по телевизору видит, что, допустим, судья должен назначить пенальти. Помощник арбитра тоже должен обладать этим ракурсом. Но если в какой-то точке камера не стоит, то не видно как телезрителю, так и видеоассистенту. В этом и есть смысл VAR: чтобы все были в одинаковых условиях.

Если о говорить о тестировании VAR в полуфиналах Кубка, то этот вопрос в стадии проработки. Но по этим матчам РФС берет на себя обязательства и сделает все возможное в плане их подготовки и проведения.

Какое-то необходимое оборудование будет установлено на стадионах, но на сегодняшний день речи о покупке системы не идет.

Если мы говорим применительно к кубковым и стыковым матчам, это однозначно аренда. А в каком это будет формате — централизованная комната или на каждом стадионе, эти вопросы прорабатываются», — приводит слова Калошина «Матч ТВ». 0