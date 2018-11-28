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    Терим: «Галатасарай» планирует победить «Локо» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим дал комментарий перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».

    Фатих Терим
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    «Московский "Локомотив" — хороший соперник, "Галатасараю" будет очень тяжело сегодня. Наша команда рассчитывает одержать победу сегодня и сохранить шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Погода очень холодная. В Стамбуле сейчас +15 градусов, а тут -10, разница в 25 градусов… Тем не менее, я верю в своих футболистов, думаю, что матч будет ярким», — заявил Терим в интервью «Спорт-Экспрессу».

    «Локомотив» с нулем очков занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов после четырех туров. «Галатасарай» располагается на третьей строчке с четырьмя баллами в активе. 0

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