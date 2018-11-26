«Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Бетисом»

В матче 13-го тура испанской Примерыодержал домашнюю победу надсо счётом 2:1.

В составе победителей отличились Херар Морено и Самуэль Чуквезе. Де передачи на свой счет записал Санти Касорла.

За гостей гол забил Джованни Ло Чельсо.

«Бетис» (16 очков) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Вильярреал» прервал серию из шести матчей без побед в Примере (три ничьи, три поражения) и с 14 очками на 16-й строчке.