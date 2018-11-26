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    «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Бетисом»

    Примера Футбол Испании Вильярреал Бетис Календарь Примеры
    В матче 13-го тура испанской Примеры «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Бетисом» со счётом 2:1.

    «Вильярреал»
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    В составе победителей отличились Херар Морено и Самуэль Чуквезе. Де передачи на свой счет записал Санти Касорла.

    За гостей гол забил Джованни Ло Чельсо.

    «Бетис» (16 очков) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

    «Вильярреал» прервал серию из шести матчей без побед в Примере (три ничьи, три поражения) и с 14 очками на 16-й строчке.

    Примера. 13-й тур
    «Вильярреал» — «Бетис» — 2:1 (0:0)
    Голы: Морено, 52 (1:0). Чиквуэзе, 54 (2:0). Ло Сельсо, 90 (2:1)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Марио Гаспар (Мигелон, 67), Виктор Руис, Мори, Касорла, Тригерос (Морланес, 40), Пабло Форнальс, Касерес, Чиквуэзе, Морено (Бакка, 79), Педраса«Бетис»: Пау Лопес, Бартра, Феддаль (Тельо, 61), Манди, Фирпо, Гуардадо (Ло Сельсо, 64), Каналес, Виллиам Карвалью, Хоакин (Леон, 69), Лорен Морон, Франсис ГеррероПредупреждения: Морланес, 72. Каналес, 89. Виктор Руис, 89
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