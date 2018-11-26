«Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Бетисом»

«Вильярреал»
LiveSport.Ru
В составе победителей отличились Херар Морено и Самуэль Чуквезе. Де передачи на свой счет записал Санти Касорла.
За гостей гол забил Джованни Ло Чельсо.
«Бетис» (16 очков) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.
«Вильярреал» прервал серию из шести матчей без побед в Примере (три ничьи, три поражения) и с 14 очками на 16-й строчке.
Примера. 13-й тур
«Вильярреал» — «Бетис» — 2:1 (0:0)
Голы: Морено, 52 (1:0). Чиквуэзе, 54 (2:0). Ло Сельсо, 90 (2:1)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Марио Гаспар (Мигелон, 67), Виктор Руис, Мори, Касорла, Тригерос (Морланес, 40), Пабло Форнальс, Касерес, Чиквуэзе, Морено (Бакка, 79), Педраса«Бетис»: Пау Лопес, Бартра, Феддаль (Тельо, 61), Манди, Фирпо, Гуардадо (Ло Сельсо, 64), Каналес, Виллиам Карвалью, Хоакин (Леон, 69), Лорен Морон, Франсис ГеррероПредупреждения: Морланес, 72. Каналес, 89. Виктор Руис, 89