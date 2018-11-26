Суарес выбыл на две недели и не сыграет с ПСВ

Нападающий «Барселоны», полузащитник каталонцеви вратарьпропустят матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с, который состоится 28 ноября, сообщает официальный сайт клуба.

Уругвайский форвард получил повреждение правого колена и пропустит около двух недель. 31-летний Суарес пройдёт курс лечения стволовыми клетками.

29-летний голландский вратарь испытывает проблемы с ногой и не сможет помочь команде около двух-трех недель.

22-летний бразильский хавбек не сможет принять участие в предстоящем матче с ПСВ из-за растяжения.

Матч ПСВ — «Барселона» пройдёт в Эйндховене на стадионе «Филипс» и начнётся в 23:00 мск.

«Барселона» возглавляет свою группу в Лиге чемпионов после четырех матчей с 10 очками. ПСВ располагается на последней строчке в турнирной таблице с одним баллом в активе. 0