Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей

Компанияпровела комплексное исследование экономики российского футбола.

Согласно документу, доходы футбольных клубов российской Премьер-лиги в 2017 году составили 56,8 миллиарда рублей.

Важно напомнить, что в 2013 году доходы равнялись 56,1 миллиарда рублей, в 2014-м — 53,7, в 2015-м — 59,1, в 2016-м — 63,3.

Суммарная выручка футбольных клубов РПЛ с сезона 2016/2017 увеличилась на 54,6% в сезоне 2017/2018 и составила 3,02 миллиарда рублей. В эту сумму вошли доходы от продажи билетов и абонементов на матчи РПЛ и Кубка России, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Что касается трансферных доходов клубов РПЛ, то в 2017 году они составили 122 миллиона евро. В 2016 году трансферные доходы были выше и составили 210,1 миллионов евро.

С полными результатами исследования можно ознакомиться здесь. 0