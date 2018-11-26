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    Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей

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    Компания PricewaterhouseCoopers провела комплексное исследование экономики российского футбола.

    Мяч РПЛ
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    Согласно документу, доходы футбольных клубов российской Премьер-лиги в 2017 году составили 56,8 миллиарда рублей.

    Важно напомнить, что в 2013 году доходы равнялись 56,1 миллиарда рублей, в 2014-м — 53,7, в 2015-м — 59,1, в 2016-м — 63,3.

    Суммарная выручка футбольных клубов РПЛ с сезона 2016/2017 увеличилась на 54,6% в сезоне 2017/2018 и составила 3,02 миллиарда рублей. В эту сумму вошли доходы от продажи билетов и абонементов на матчи РПЛ и Кубка России, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Что касается трансферных доходов клубов РПЛ, то в 2017 году они составили 122 миллиона евро. В 2016 году трансферные доходы были выше и составили 210,1 миллионов евро.

    С полными результатами исследования можно ознакомиться здесь. 0

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