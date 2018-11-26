ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгения МедведеваПровал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатов
  • 17:01
    • «Анжи» не пустили тренироваться на домашний стадион
  • 16:48
    • Гончаренко: В матче с «Викторией» не ждем легкой прогулки
  • 15:24
    • Минспорта РФ предложил не считать легионерами белорусских футболистов
  • 15:07
    • Заместитель директора «Енисея»: Альтернативу манежу мы не ищем
  • 14:19
    • Прядкин: РПЛ в лице клубов против матча в манеже
    Все новости спорта

    Гончаренко: В матче с «Викторией» не ждем легкой прогулки

    Лига чемпионов ЦСКА Футбол России Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал предстоящую встречу с «Викторией» в пятом туре Лиги чемпионов.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «В любом матче Лиги чемпионов надо действовать на максимуме физических и эмоциональных возможностей, в том числе с "Викторией". Не ждем легкой прогулки. Что касается "Виктории", мне еще со времен БАТЭ известно, как они играют, у них тот же тренер, Павел Врба. Мы четко видим, как команда атакует и оборонятся, как реализует стандартные положения.

    Что касается изменений, то Крменчик, который забил нам два гола, травмирован и не поможет им. Но у них есть другие нападающие такого плана, так что структурно игра будет такой же», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

    «Бекао и Сигурдссон готовы к завтрашней игре. Дзагоев, к сожалению, нет. Он тренируется индивидуально», — также отметил Гончаренко.

    Матч ЦСКА — «Виктория» состоится 27 ноября. Начало — в 20:55 мск. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?
  • 21/11/2018 в 19:03
    •
  • Прогноз
  • «АЕК» — «Аякс»
  • 1.56
  • Завтра в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» одержит победу над «Торпедо»
  • «Металлург» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Прервется ли победная серия «сорок» в Бернли?
  • «Бернли» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Айлендерс» и «Вашингтон» сыграют результативный матч
  • «Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Лос-Анджелес» одержал победу Хоккей НХЛ. Две передачи Кучерова и перевод Ковальчука в четвертое звеноОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 ноября 09:360
  • 11:51
    • СМИ: Дембеле попросил «Барселону» продать его
  • 11:35
    • «Фратрия» выступила против капитанства Глушакова
  • 11:24
    • «Бавария» уволит Ковача в случае поражения от «Бенфики»
    «Тоттенхэм» — «Челси» Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Челси», «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд»Результаты матчей тринадцатого тура чемпионата Англии 00:060
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ньюкасл» продлит беспроигрышную серию
  • 5.04
    •
  • 16:34
    • Назначены арбитры на матчи российских клубов в Лиге Европы
  • 16:20
    • Полузащитник «Рубина» выбыл до конца года
  • 16:05
    • Российские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы
    Олег Кононов Футбол Кононов начал в «Спартаке» за здравиеРеакция спортивных СМИ на победу красно-белых над «Крыльями Советов» Вчера в 22:141
  • 15:34
    • «Сибирь» на выезде обыграла «Амур»
  • 14:48
    • Драчев назвал задачу биатлонной сборной на сезон
  • 14:33
    • Базаревич назвал состав сборной России на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие