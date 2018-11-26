Гончаренко: В матче с «Викторией» не ждем легкой прогулки

Главный тренерпрокомментировал предстоящую встречу св пятом туре Лиги чемпионов.

«В любом матче Лиги чемпионов надо действовать на максимуме физических и эмоциональных возможностей, в том числе с "Викторией". Не ждем легкой прогулки. Что касается "Виктории", мне еще со времен БАТЭ известно, как они играют, у них тот же тренер, Павел Врба. Мы четко видим, как команда атакует и оборонятся, как реализует стандартные положения.

Что касается изменений, то Крменчик, который забил нам два гола, травмирован и не поможет им. Но у них есть другие нападающие такого плана, так что структурно игра будет такой же», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

«Бекао и Сигурдссон готовы к завтрашней игре. Дзагоев, к сожалению, нет. Он тренируется индивидуально», — также отметил Гончаренко.

Матч ЦСКА — «Виктория» состоится 27 ноября. Начало — в 20:55 мск. 0