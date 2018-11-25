«Краснодар» крупно обыграл тульский «Арсенал»

Тульскийпотерпел гостевое поражение от(0:3) в матче 15-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 40-й минуте открыли хозяева. Вандерсон получил мяч в центре штрафной туляков после отличной передачи Петрова и в касание пробил низом в левый угол ворот мимо Левашова.

На 48-й минуте Ари из глубины сделал заброс к штрафной гостей, Иван Игнатьев принял мяч, продвинулся вперёд, финтом убрал Беляева и расстрелял ворота Левашова.

А на 76-й минуте краснодарцы разыграли мяч в касание перед штрафной «Арсенала», Газинский классной передачей нашёл свободного Магомеда-Шапи Сулейманова, который пробил на исполнение точно в дальний угол.

Заканчивал матч «Краснодар» вдесятером — Шарль Каборе получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Краснодар» с 29 очками на 2-м месте в таблице РПЛ, а «Арсенал», для которого эта игра стала первой под руководством Игоря Черевченко, с 17 очками расположился на 11-м месте.