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    Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Ганновер»

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    Менхенгладбахская «Боруссия» одержала домашнюю победу над «Ганновером» (4:1) в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.

    Менхенгладбахская «Боруссия»
    Менхенгладбахская «Боруссия»
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    В составе победителей отличились Торган Азар (7-я минута), Михаэль Ланг (44), Ларс Штиндль (58) и Денис Закария (77).

    Единственный мяч гостей забил Бобби Вуд (1).

    «Боруссия» одержала третью победу кряду и с 26 очками вышла на второе место в турнирной таблице, а «Ганновер» расположился на 16-й строчке, имея в активе девять очков.

    В следующем туре черно-бело-зеленые 2 декабря на выезде сыграют с «РБ Лейпцигом», а подопечные Андре Брайтенрайтера днем ранее примут «Герту». 0

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