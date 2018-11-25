Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Ганновер»

Менхенгладбахская «Боруссия»
LiveSport.Ru
В составе победителей отличились Торган Азар (7-я минута), Михаэль Ланг (44), Ларс Штиндль (58) и Денис Закария (77).
Единственный мяч гостей забил Бобби Вуд (1).
«Боруссия» одержала третью победу кряду и с 26 очками вышла на второе место в турнирной таблице, а «Ганновер» расположился на 16-й строчке, имея в активе девять очков.
В следующем туре черно-бело-зеленые 2 декабря на выезде сыграют с «РБ Лейпцигом», а подопечные Андре Брайтенрайтера днем ранее примут «Герту». 0