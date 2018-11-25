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    «Арсенал» на выезде одолел «Борнмут»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Борнмут Календарь АПЛ
    Лондонский «Арсенал» одержал выездную победу над «Борнмутом» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

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    Счет в матче был открыт на 30-й минуте, после автогола хозяев. Колашинац прострелил с левого края штрафной «Борнмута» в центр, где Хефферсон Лерма при попытке сыграть на перехвате ударом в касание отправил мяч в угол собственных ворот.

    В компенсированное к первому тайму время хозяева поля организовали быструю контратаку. Брукс передачей низом нашел на правом краю чужой штрафной Джошуа Кинга, а тот исполнил классный удар в касание в дальний верхний угол ворот.

    На 67-й минуте Ивоби исполнил классную передачу низом на левый край штрафной «Борнмута», откуда Колашинац прострелил в центр и Пьер-Эмерик Обамеянг ударом в падении метров с пяти отправил мяч точно в цель.

    «Арсенал» не проигрывает уже 11 матчей и с 27 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Борнмут» идет восьмым — 20 очков.

    АПЛ. 13-й тур
    «Борнмут» — «Арсенал» — 1:2 (1:1)
    Голы: Лерма, 30 — в свои ворота (0:1). Кинг, 45+1 (1:1). Обамеянг, 67 (1:2)«Борнмут»: Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг (Л.Кук, 73), Лерма, Брукс (Станислас, 73), Кинг (Муссе, 82), Фрэйзер, Уилсон«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац, Бельерин, Холдинг, Мхитарян, Джака, Торрейра (Гендузи, 79), Обамеянг (Нкетиа, 90+4), Ивоби (Рэмси, 82)Предупреждения: Папастатопулос, 25. Аке, 52. Лерма, 66
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