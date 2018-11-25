«Арсенал» на выезде одолел «Борнмут»

Лондонскийодержал выездную победу над(2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Фрагмент матча twitter.com/Arsenal 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт на 30-й минуте, после автогола хозяев. Колашинац прострелил с левого края штрафной «Борнмута» в центр, где Хефферсон Лерма при попытке сыграть на перехвате ударом в касание отправил мяч в угол собственных ворот.

В компенсированное к первому тайму время хозяева поля организовали быструю контратаку. Брукс передачей низом нашел на правом краю чужой штрафной Джошуа Кинга, а тот исполнил классный удар в касание в дальний верхний угол ворот.

На 67-й минуте Ивоби исполнил классную передачу низом на левый край штрафной «Борнмута», откуда Колашинац прострелил в центр и Пьер-Эмерик Обамеянг ударом в падении метров с пяти отправил мяч точно в цель.

«Арсенал» не проигрывает уже 11 матчей и с 27 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Борнмут» идет восьмым — 20 очков.