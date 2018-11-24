«Ливерпуль» одержал крупную победу над «Уотфордом»

В матче 13-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 0:3.

Фрагмент матча twitter.com/LFC 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт на 66-й минуте. Фирмино прошил оборону вертикалью на левый край штрафной, Мане спокойно прострелил к линии вратарской хозяев, откуда Мохамед Салах пробил Фостера в упор.

На 74-й минуте гости заработали Штрафной удар метров с 25 по центру от ворот, хавбек «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд обвел стенку и, словно рукой, вложил мяч в правый угол ворот.

На 82-й минуте с поля был удален полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, получивший вторую желтую карточку.

А на 89-й минуте Робертсон ракетой промчался по левой кромке поля и прострелил в центр штрафной «Уотфорда». С выстрелом Мане Фостер справился, но Роберто Фирмино в упор добил мяч в сетку, подставив голову.

«Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, отставая от «Манчестер Сити» на два очка. «Уотфорд» идет восьмым.