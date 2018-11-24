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    «Ливерпуль» одержал крупную победу над «Уотфордом»

    Ливерпуль Уотфорд
    В матче 13-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:3.

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    Счет в матче был открыт на 66-й минуте. Фирмино прошил оборону вертикалью на левый край штрафной, Мане спокойно прострелил к линии вратарской хозяев, откуда Мохамед Салах пробил Фостера в упор.

    На 74-й минуте гости заработали Штрафной удар метров с 25 по центру от ворот, хавбек «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд обвел стенку и, словно рукой, вложил мяч в правый угол ворот.

    На 82-й минуте с поля был удален полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, получивший вторую желтую карточку.

    А на 89-й минуте Робертсон ракетой промчался по левой кромке поля и прострелил в центр штрафной «Уотфорда». С выстрелом Мане Фостер справился, но Роберто Фирмино в упор добил мяч в сетку, подставив голову.

    «Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, отставая от «Манчестер Сити» на два очка. «Уотфорд» идет восьмым.

    АПЛ. 13-й тур
    «Уотфорд» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:0)
    Голы: Салах, 67 (0:1). Александр-Арнолд, 76 (0:2). Роберту Фирмину, 89 (0:3)«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Масина, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Грэй, 75), Дини, Деулофеу (Саксесс, 57)«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон, Шачири (Милнер, 74), Роберту Фирмину (Матип, 90+2), Салах (Фабинью, 86), МанеПредупреждение: Хендерсон, 60Удаление: Хендерсон, 82
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