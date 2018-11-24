«МЮ» не справился с «Кристал Пэлас» на «Олд Траффорд»

В матче 13-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 0:0.

Подопечные Жозе Моуринью расположились на 7-м месте, имея в активе 21 очко. Лондонский клуб на 15-м месте — 9 очков.

В параллельной игре «Эвертон» минимально переиграл «Кардифф» — 1:0. Голом на 59-й минуте отметился Гильфи Сигурдссон.

Ливерпульский клуб с 22 очками занимают шестое место в турнирной таблице, а «Кардифф» на 18-м месте — 8 очков.

В следующем туре «Эвертон» 2 декабря сыграет с «Ливерпулем», а «Манчестер Юнайтед» днем ранее на выезде встретится с «Саутгемптоном».