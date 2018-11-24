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    «МЮ» не справился с «Кристал Пэлас» на «Олд Траффорд»

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    В матче 13-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 0:0.

    «Манчестер Юнайтед»
    «Манчестер Юнайтед»
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    Подопечные Жозе Моуринью расположились на 7-м месте, имея в активе 21 очко. Лондонский клуб на 15-м месте — 9 очков.

    В параллельной игре «Эвертон» минимально переиграл «Кардифф» — 1:0. Голом на 59-й минуте отметился Гильфи Сигурдссон.

    Ливерпульский клуб с 22 очками занимают шестое место в турнирной таблице, а «Кардифф» на 18-м месте — 8 очков.

    В следующем туре «Эвертон» 2 декабря сыграет с «Ливерпулем», а «Манчестер Юнайтед» днем ранее на выезде встретится с «Саутгемптоном».

    АПЛ. 13-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 0:0
    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Линделеф, Янг, Мата (Феллаини, 60), Погба (Санчес, 68), Матич, Лукаку, Марсьяль, Лингард (Рэшфорд, 60) «Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте, Миливоевич, Майер, Таунсенд (Шлупп, 88), Заа (Айю, 90+1)Предупреждения: Миливоевич, 9. Сако, 27. Янг, 71
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