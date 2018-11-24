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    «Анжи» сыграл вничью с «Рубином»

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    Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче на 27-й минуте открыли гости. Байрамян в штрафной прошёл к воротам «Анжи» и выполнил отличную разрезающую передачу на Игоря Калинина, который сильным ударом из середины штрафной отправил мяч в сетку мимо голкипера.

    А на 36-й минуте Кулик выполнил дальний навес в штрафную «Рубина», Чайковский принял мяч, потом упал, однако всё же сумел выполнить передачу на Павла Долгова, который точным ударом сравнял счёт

    «Рубин» довел безвыигрышную серию до пяти матчей и с 21 очком занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Анжи» расположился на 15-й строчке, имея в активе 14 очков.

    В следующем туре махачкалинцы 1 декабря примут «Уфу», а казанцы днем ранее дома сыграют с московским «Динамо».

    РПЛ. 15-й тур
    «Анжи» — «Рубин» — 1:1 (1:1)
    Голы: Долгов, 36 — Калинин, 27«Анжи»: Дюпин, Гапон, Новосельцев, Удалый, Чайковский, Гиголаев (Чансельор, 81), Кацаев (Понсе, 67), Савичев, Ондуа, Кулик, Долгов (Ахъядов, 74)«Рубин»: Ив. Коновалов, Калинин, Навас, Уремович, Цаллагов, Иг. Коновалов (Камболов, 46), Могилевец, Байрамян, Гранат, Полоз (Шекари, 64), АзмунПредупреждения: Чайковский, 23; Понсе, 76 — Камболов, 50; Байрамян, 70; Навас, 76
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