«Анжи» сыграл вничью с «Рубином»

Фрагмент матча
«Анжи»
Счет в матче на 27-й минуте открыли гости. Байрамян в штрафной прошёл к воротам «Анжи» и выполнил отличную разрезающую передачу на Игоря Калинина, который сильным ударом из середины штрафной отправил мяч в сетку мимо голкипера.
А на 36-й минуте Кулик выполнил дальний навес в штрафную «Рубина», Чайковский принял мяч, потом упал, однако всё же сумел выполнить передачу на Павла Долгова, который точным ударом сравнял счёт
«Рубин» довел безвыигрышную серию до пяти матчей и с 21 очком занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Анжи» расположился на 15-й строчке, имея в активе 14 очков.
В следующем туре махачкалинцы 1 декабря примут «Уфу», а казанцы днем ранее дома сыграют с московским «Динамо».
РПЛ. 15-й тур
«Анжи» — «Рубин» — 1:1 (1:1)
Голы: Долгов, 36 — Калинин, 27«Анжи»: Дюпин, Гапон, Новосельцев, Удалый, Чайковский, Гиголаев (Чансельор, 81), Кацаев (Понсе, 67), Савичев, Ондуа, Кулик, Долгов (Ахъядов, 74)«Рубин»: Ив. Коновалов, Калинин, Навас, Уремович, Цаллагов, Иг. Коновалов (Камболов, 46), Могилевец, Байрамян, Гранат, Полоз (Шекари, 64), АзмунПредупреждения: Чайковский, 23; Понсе, 76 — Камболов, 50; Байрамян, 70; Навас, 76