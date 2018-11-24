«Анжи» сыграл вничью с «Рубином»

Махачкалинскийна своем поле сыграл вничью с казанским(1:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 27-й минуте открыли гости. Байрамян в штрафной прошёл к воротам «Анжи» и выполнил отличную разрезающую передачу на Игоря Калинина, который сильным ударом из середины штрафной отправил мяч в сетку мимо голкипера.

А на 36-й минуте Кулик выполнил дальний навес в штрафную «Рубина», Чайковский принял мяч, потом упал, однако всё же сумел выполнить передачу на Павла Долгова, который точным ударом сравнял счёт

«Рубин» довел безвыигрышную серию до пяти матчей и с 21 очком занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Анжи» расположился на 15-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре махачкалинцы 1 декабря примут «Уфу», а казанцы днем ранее дома сыграют с московским «Динамо».