получили награду за соблюдение принципов Fair Play в сезоне-2017/18, сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА назвал победителей Fair Play сезона-2017/18 uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Финляндия получила приз за первое место в рейтинге Fair Play по итогам сезона, Северной Ирландии досталась награда за наибольший прогресс в общем рейтинге, а Фарерские острова получили награду в номинации лучших болельщиков.

Каждая из победивших футбольных ассоциаций получит 50 тысяч евро на реализацию проектов, связанных с Fair Play, в любительских или профессиональных клубах.

Россия по итогам сезона-2017/18 заняла 34-ю строчку рейтинга Fair Play. В общем рейтинге Россия — на 33-й позиции. 0