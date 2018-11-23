ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЗлатан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США
  • 08:00
    • УЕФА назвал победителей Fair Play сезона-2017/18
  • 15:31
    • Мутко вновь покинет пост главы РФС
  • 00:55
    • IFAB предложил внести ряд изменений в правила футбола
  • 00:23
    • Блаттер требует провести расследование в отношении Инфантино
  • 22:06
    • СКА одержал пятую победу подряд
    Все новости спорта

    УЕФА назвал победителей Fair Play сезона-2017/18

    УЕФА
    Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова получили награду за соблюдение принципов Fair Play в сезоне-2017/18, сообщает пресс-служба УЕФА.

    УЕФА назвал победителей Fair Play сезона-2017/18
    УЕФА назвал победителей Fair Play сезона-2017/18
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Финляндия получила приз за первое место в рейтинге Fair Play по итогам сезона, Северной Ирландии досталась награда за наибольший прогресс в общем рейтинге, а Фарерские острова получили награду в номинации лучших болельщиков.

    Каждая из победивших футбольных ассоциаций получит 50 тысяч евро на реализацию проектов, связанных с Fair Play, в любительских или профессиональных клубах.

    Россия по итогам сезона-2017/18 заняла 34-ю строчку рейтинга Fair Play. В общем рейтинге Россия — на 33-й позиции. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?
  • 21/11/2018 в 19:03
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — ЦСКА
  • 2.20
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли армейцы добыть победу в Грозном?
  • «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Йокерит» против «Барыса» — порадуют ли две супер атакующие команды результативным поединком?
  • «Йокерит» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Прервет ли «Урал» беспроигрышную серию «Локомотива»?
  • «Локомотив» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки сборной Нидерландов Футбол Лига наций. Кто куда и что дальше?Подводим итоги первого в истории группового этапа Лиги наций 21/11/2018 в 15:120
  • 00:39
    • «Ливерпуль» продлил контракт с нападающим
  • 00:07
    • Шикунов: С увольнением Тихонова терпели до последнего
  • 23:54
    • Витоло: Месси был бы лучшим даже без одной ноги
    Александер Чеферин и Андреа Аньелли Футбол Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?Главные подробности совместной пресс-конференции Чеферина и Аньелли 21/11/2018 в 19:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. СКА не отпустит в отрыв ЦСКА
  • 3.70
    •
  • 22:53
    • СМИ: «Реал» претендует на форварда «МЮ»
  • 22:38
    • Эмери назвал главную задачу «Арсенала» на сезон
  • 22:24
    • Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Андиев
    Игроки ЦСКА Хоккей КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА взял верх над «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября 21/11/2018 в 23:070
  • 21:53
    • Локтионов принес «Локомотиву» победу над московским «Динамо»
  • 21:36
    • Луис Адриано: Кононов поставил задачу биться за чемпионство
  • 20:04
    • «Трактор» выиграл у «Нефтехимика»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие