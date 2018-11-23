УЕФА назвал победителей Fair Play сезона-2017/18
uefa.com
Финляндия получила приз за первое место в рейтинге Fair Play по итогам сезона, Северной Ирландии досталась награда за наибольший прогресс в общем рейтинге, а Фарерские острова получили награду в номинации лучших болельщиков.
Каждая из победивших футбольных ассоциаций получит 50 тысяч евро на реализацию проектов, связанных с Fair Play, в любительских или профессиональных клубах.
Россия по итогам сезона-2017/18 заняла 34-ю строчку рейтинга Fair Play. В общем рейтинге Россия — на 33-й позиции. 0