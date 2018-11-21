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    РФС хочет наказывать клубы матчами без зрителей за использование фанатами пиротехники

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    Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин рассказал, что одним из предложений комитета является возможность закрывать сектора стадиона или проведение матча без зрителей за использование пиротехники.

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    Сейчас КДК РФС может наложить на клуб штраф до 125 рублей.

    «Наш комитет попросил исполком и КДК более жестко наказывать футбольных хулиганов, нарушающих закон.

    Что мешает сегодня ходить зрителям на трибуны, особенно фанатские? Это боязнь пострадать от пиротехники и выслушивание нецензурных скандирований.

    Мы хотим персонифицировать наказания. Каждый должен понимать, что наказание будет жестким.

    Также предложено внести изменения в дисциплинарный регламент РФС в части усиления ответственности за использование зрителями пиротехнических изделий, предусмотрев в качестве спортивной санкции "запрет на допуск зрителей в секторы стадиона" и/или "проведение матча без зрителей".

    Есть предложение о возможности отзыва "свидетельства о признании компетентности" сотрудников клубов (по работе с болельщиками; по обеспечению безопасности) в рамках проведения лицензирования клубов в случае получения от правоохранительных органов информации о деятельности таких сотрудников, направленной на пособничество хулиганским проявлениям в футболе, пособнической деятельности организованным группам болельщиков агрессивного толка, на основании результатов выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей», — приводит «РИА Новости» слова Маркина. 0

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