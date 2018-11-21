РФС хочет наказывать клубы матчами без зрителей за использование фанатами пиротехники

Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщикамирассказал, что одним из предложений комитета является возможность закрывать сектора стадиона или проведение матча без зрителей за использование пиротехники.

Сейчас КДК РФС может наложить на клуб штраф до 125 рублей.

«Наш комитет попросил исполком и КДК более жестко наказывать футбольных хулиганов, нарушающих закон.

Что мешает сегодня ходить зрителям на трибуны, особенно фанатские? Это боязнь пострадать от пиротехники и выслушивание нецензурных скандирований.

Мы хотим персонифицировать наказания. Каждый должен понимать, что наказание будет жестким.

Также предложено внести изменения в дисциплинарный регламент РФС в части усиления ответственности за использование зрителями пиротехнических изделий, предусмотрев в качестве спортивной санкции "запрет на допуск зрителей в секторы стадиона" и/или "проведение матча без зрителей".

Есть предложение о возможности отзыва "свидетельства о признании компетентности" сотрудников клубов (по работе с болельщиками; по обеспечению безопасности) в рамках проведения лицензирования клубов в случае получения от правоохранительных органов информации о деятельности таких сотрудников, направленной на пособничество хулиганским проявлениям в футболе, пособнической деятельности организованным группам болельщиков агрессивного толка, на основании результатов выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей», — приводит «РИА Новости» слова Маркина. 0