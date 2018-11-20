«Оренбург» усилится защитником БАТЭ

Защитникпродолжит карьеру в сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Tribuna.

Максим Володько ФК БАТЭ 1000 Фрибет для всех Забрать!

По информации источника, трансфер состоится по окончании сезона в чемпионате Беларуси.

26-летний футболист в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Беларуси (из них 15 — в основном составе), сделал две голевые передачи. Перед нынешним сезоном интерес к футболисту проявлял итальянский «Дженоа».

Володько является воспитанником минской школы «Смена». Выступает за БАТЭ с 2009 года, а с 2014-го защищает цвета сборной Беларуси.

После 14 туров Российской Премьер-лиги «Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице. В 15-м туре оренбургская команда на своем поле примет «Уфу». Эта встреча состоится 24 ноября. 0