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    Тите: Повязка капитана для Неймара — большая ответственность

    Сборная Бразилии
    Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, почему назначил нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара капитаном национальной команды в преддверии товарищеского матча против Камеруна.

    Тите
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    57-летний специалист считает форварда главным героем в раздевалке и лидером на поле.

    «Повязка капитана для Неймара — это большая ответственность, речь здесь идет только об этом. Я хотел, чтобы он получил стимул продолжать развивать свою личность и становиться более открытым для журналистов. Его игра меня устраивает», — цитирует Тите FourFourTwo.

    «Неймар является лидером на поле и в раздевалке. На одну из пресс-конференций он взял своего сына, хотя его никто об этом не просил специально. Когда ты капитан, то начинаешь вести себя иначе. Я доволен его поведением».

    В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну голевую передачу. 0

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