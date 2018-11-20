Тите: Повязка капитана для Неймара — большая ответственность

Главный тренер сборнойобъяснил, почему назначил нападающегокапитаном национальной команды в преддверии товарищеского матча против

57-летний специалист считает форварда главным героем в раздевалке и лидером на поле.

«Повязка капитана для Неймара — это большая ответственность, речь здесь идет только об этом. Я хотел, чтобы он получил стимул продолжать развивать свою личность и становиться более открытым для журналистов. Его игра меня устраивает», — цитирует Тите FourFourTwo.

«Неймар является лидером на поле и в раздевалке. На одну из пресс-конференций он взял своего сына, хотя его никто об этом не просил специально. Когда ты капитан, то начинаешь вести себя иначе. Я доволен его поведением».

В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну голевую передачу. 0