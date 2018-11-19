Юношеская сборная России вышла в элитный раунд Евро-2019

(игроки 2000 года рождения) в заключительном матче 1-го квалификационного раундаобыграласо счетом 2:0.

Россияне обыграли Черногорию rfs.ru 100% Высокие коэффициенты Играть!

Встреча прошла в кипрском городе Пафос и завершилась со счетом 2:0 в пользу нашей команды.

Этот результат гарантировал россиянам выход в элитный раунд. С семью очками Россия возглавила группу 11, поэтому при жеребьевке будет находиться в первой корзине.