Юношеская сборная России вышла в элитный раунд Евро-2019

Россияне обыграли Черногорию
rfs.ru
Встреча прошла в кипрском городе Пафос и завершилась со счетом 2:0 в пользу нашей команды.
Этот результат гарантировал россиянам выход в элитный раунд. С семью очками Россия возглавила группу 11, поэтому при жеребьевке будет находиться в первой корзине.
Чемпионат Европы U-19. Группа 11
Черногория — Россия — 0:2 (0:1)
Голы: Умяров, 13 (0:1). Жиронкин, 75 (0:2)Черногория: Попович, Влахович, Роганович, Бабич, Пешукич, Крстович (Диванович, 78), Раконяц (Вукчевич, 78), Павличевич (Брнович, 46), Вукчевич (Станишич, 46), Латкович (Грубац, 56) МиликичРоссия: Шитов, Мартынов, Михайлов, Москвичев, Цесь, Умяров, Игнатов (Пруцев, 72), Карапузов, Халназаров (Жиронкин, 57. Колесниченко, 83), Агаларов (Прошляков, 56), ЯновПредупреждения: Влахович, 3. Халназаров, 16. Роганович, 45. Пешукич, 54. Цесь, 71