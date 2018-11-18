«Уфа» стала победителем турнира «Korantina Homes Cup»

во время перерыва на матчи национальных сборных второй год подряд выиграла международный коммерческий турнир

В финале этого турнира российский клуб обыграл ФК «Рига» из столицы Латвии, сообщает клубная пресс-служба.

Уже на 10-й минуте Иван Пауревич вывел «Уфу» вперёд. «Риге» удалось отыграться на 59-й минуте за счёт гола с пенальти.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу одержала российская команда — 4:2. Вратарь «Уфы» Александр Беленов отразил два пенальти.

В матче за 3-е место «Пафос» переиграл «АЕЛ» со счетом 4:2.

«Уфа» занимает 14-е место в премьер-лиге, имея в активе 14 очков после 14 туров. Следующий матч команда проведет против «Оренбурга». 0