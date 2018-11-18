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    «Уфа» стала победителем турнира «Korantina Homes Cup»

    Уфа РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    ФК «Уфа» во время перерыва на матчи национальных сборных второй год подряд выиграла международный коммерческий турнир «Korantina Homes Cup».

    «Уфа»
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    В финале этого турнира российский клуб обыграл ФК «Рига» из столицы Латвии, сообщает клубная пресс-служба.

    Уже на 10-й минуте Иван Пауревич вывел «Уфу» вперёд. «Риге» удалось отыграться на 59-й минуте за счёт гола с пенальти.

    Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу одержала российская команда — 4:2. Вратарь «Уфы» Александр Беленов отразил два пенальти.

    В матче за 3-е место «Пафос» переиграл «АЕЛ» со счетом 4:2.

    «Уфа» занимает 14-е место в премьер-лиге, имея в активе 14 очков после 14 туров. Следующий матч команда проведет против «Оренбурга». 0

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