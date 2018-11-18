«Факел» обыграл «Авангард», «Балтика» победила «Чертаново»

В домашнем матче 23-го тура первенства ФНЛ воронежский «Факел» обыграл курский «Авангард» со счетом 3:2.

За победителей отличились Михаил Афанасьев (10-я минута), Сандро Цвейба (12) и Игорь Лебеденко (34).

В составе гостей мячи забили Андрей Баютин (32) и Аслан Дашаев (38).

«Авангард» с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Факел» поднялся на 13 строчку, имея в активе 29 очков.

В следующем туре подопечные Сергея Волгина 24 ноября на выезде сыграют с «Сибирью», а команда Игоря Беляева в тот же день примет «Зенит-2».

В другом матче 23-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» на своем поле победила московское «Чертаново» со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали полузащитник Максим Григорьев (77-я минута) и защитник Сослан Таказов (87-я минута).

Таким образом, «Чертаново» прервало серию из трёх побед в турнире.

Футболисты «Краснодара-2» уступили саранской «Мордовии» (1:2) в домашнем матче 23-го тура первенства ФНЛ.

У клуба из Саранска отличились Илья Петров (5) и Игорь Киреев (7). Отметим, что уже на 8-й минуте встречи Киреев был удален с поля прямой красной карточкой.

В составе краснодарской команды голом отметился Иван Таранов (21-я минута).

После этой победы «Мордовия» набрала 33 очка и поднялась на десятую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Краснодар-2», имея в активе 36 баллов, занимает четвертое место.

В ещё одном матче тура «Армавир» в родных стенах победил «Тюмень» (1:0). Единственный мяч на 86-й минуте забил хавбек хозяев Олег Поляков. 0