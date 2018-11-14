«Сибирь» могут лишить шести очков

УЕФА может наложить санкции наза неисполнение обязательств по контракту нападающего сообщает «Матч ТВ».

Болгарин выступал за новосибирскую команду весной 2016 года, проведя в ее составе семь матчей. Но «Сибирь» расторгла с ним контракт, из-за того, что он самовольно покинул расположение клуба.

Игрок обратился в УЕФА, требуя от «Сибири» денежной компенсации и предоставив документы, свидетельствующие о том, что он проходил в это время лечение.

УЕФА встал на сторону Абушева. Российский клуб обязали рассчитаться с форвардом. Однако «орлы» просрочили платежи. «Сибирь» сейчас находится в тяжелой финансовой ситуации, и на расчет с Абушевым не были выделены деньги.

Теперь «Сибири» грозят санкции ФИФА: либо снятие шести очков, либо запрет на регистрацию новичков на два трансферных периода. Как именно будет наказан клуб, станет известно в ближайшее время.

«Сибирь» на данный занимает 19 место в первенстве ФНЛ, имея в своем активе 16 очков. 0