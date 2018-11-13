Орлов: Встречался со следователем, он сказал, что Кокорин и Мамаев получат срок

Футбольный комментаторрассказал, что нападающий «Зенита»и полузащитник «Краснодара»рискуют получить реальный срок в тюрьме.

Напомним, 8 октября братья Кокорины, вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким поучаствовали в двух драках.

«Кокорина-то нет, на которого мы все рассчитывали и вряд ли будет. Очевидно, что "Зенит" потерял футболиста Кокорина.

Сейчас все говорят, что их с Павлом Мамаевым до восьмого февраля оставляют в этой тюрьме. Четыре месяца он не тренируется, вообще не двигается. Растренированность.

С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я был в Москве, встречался с разными людьми и даже с одним следователем, профессионалом.

Он сказал: "Нет-нет, они обязательно получат срок". Поэтому надежд мало», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live». 0