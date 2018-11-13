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    Орлов: Встречался со следователем, он сказал, что Кокорин и Мамаев получат срок

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    Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рискуют получить реальный срок в тюрьме.

    Павел Мамаев и Александр Кокорин
    Павел Мамаев и Александр Кокорин
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    Напомним, 8 октября братья Кокорины, вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким поучаствовали в двух драках.

    «Кокорина-то нет, на которого мы все рассчитывали и вряд ли будет. Очевидно, что "Зенит" потерял футболиста Кокорина.

    Сейчас все говорят, что их с Павлом Мамаевым до восьмого февраля оставляют в этой тюрьме. Четыре месяца он не тренируется, вообще не двигается. Растренированность.

    С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я был в Москве, встречался с разными людьми и даже с одним следователем, профессионалом.

    Он сказал: "Нет-нет, они обязательно получат срок". Поэтому надежд мало», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live». 0

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