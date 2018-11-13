Кононов: Кто себя проявит, тот будет играть. В том числе и Глушаков с Ещенко

Новый главный тренер «Спартака»поделился ближайшими планами и рассказал, останется ли в команде полузащитник

«Сейчас пауза на сборные, команда отдыхает до 15-го числа. Потом начинаем работать, этот период очень важен для нас. Мы познакомимся с игроками.

Прекрасно осознаем, что график достаточно тяжелый, он мне знаком. Мне приходилось играть в Лиге Европы, потому проблем нет.

Что касается игроков, каждому я верю, на всех будем смотреть. Кто себя проявит, тот станет играть. В этом числе и Глушаков с Ещенко. С каждым футболистом я буду разговаривать.

Знаете, общественное сознание — вещь непостижимая. Для меня, как для тренера, главное реальность, которая происходит в работе с футболистом.

Если абстрагироваться от Глушакова, в моем понимании должно быть общение со всеми игроками. Если есть какой-то конфликт, виноват всегда тренер. Это моя позиция.

Трансферы? На данный момент я не буду говорить на эту тему. Для меня самое главное включиться в работу и делать свое дело в эти дни, недели, в этот месяц.

Схема 4-3-3 — это моя одна из любимых схем. Но все зависит от игроков, их уровня, кто может играть на той или иной позиции. Весь тренировочный процесс нацелен на то, чтобы определить схему.

Большая работа будет посвящена нащупыванию принципа игры, нахождению баланса атаки и обороны. Но вы знаете, я ни в коем случае не буду играть в оборонительный футбол», — приводит слова тренера «Матч ТВ». 0