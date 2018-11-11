ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Боруссии»Прежняя «Бавария», прекрасная «Боруссия», фантастический матч
  • 15:56
    • «Спартак» проиграл в Уфе
  • 15:20
    • Аршавин провел последний матч за «Кайрат»
  • 15:09
    • «Краснодар» и «Енисей» назвали стартовые составы
  • 09:30
    • «Лейкерс» обыграл «Сакраменто», «Голден Стэйт» остановил «Бруклин»
  • 08:47
    • Габулов завершит карьеру и станет политиком
    Все новости спорта

    «Спартак» проиграл в Уфе

    РПЛ Футбол России Уфа Спартак Календарь РФПЛ
    В четырнадцатом туре Российской Премьер-лиги «Уфа» принимала «Спартак».

    «Уфа» — «Спартак»
    «Уфа» — «Спартак»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В первом матче под руководством Дмитрия Кириченко уфимцы одержали победу со счетом 2:0.

    В первом тайме «Спартак» мог выходить вперед, однако после удара Софьяна Ханни хозяев поля спасла перекладина.

    А счет во встрече был открыт на 75-й минуте. Быструю атаку «Уфы» после подачи Джемала Табидзе точным ударом головой завершил Дмитрий Сысуев.

    Уже в компенсированное ко второму тайму время «Уфа» отличилась еще раз. Атаку хозяев три в два обводящим ударом с линии штрафной завершил Ловро Бизяк.

    «Уфа» набрала 14 очков и занимает в турнирной таблице РПЛ тринадцатое место. У «Спартака» осталось 19 очков, «красно-белые» идут седьмыми.

    Этот матч, скорее всего, был последним для Рауля Рианчо в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».

    РПЛ. 14-й тур
    «Уфа» — «Спартак» (Москва) — 2:0 (0:0)
    Голы: Сысуев, 75 (1:0). Бизяк, 90+2 (2:0)«Спартак»: Беленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе, Тилль (Салатич, 90+3), Карп, Пауревич (Бизяк, 62), Сысуев (Алиев, 89), Игбун«Уфа»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия (Боккетти, 82), Мельгарехо, Фернанду, Тимофеев, Глушаков (Пантелеев, 65), Попов, Луиз Адриану (Зе Луиш, 71), ХанниПредупреждения: Тилль, 56. Попов, 70. Пуцко, 72. Сысуев, 78. Кутепов, 86. Аликин, 89
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ростов» не умеет играть с соперниками ниже классом
  • 02:01
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Енисей»
  • 1.68
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» не даст шансов «Енисею»
  • «Краснодар» — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Прервет ли «Рубин» победную серию «Локо» в РПЛ?
  • «Локомотив» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «РБ Лейпциг» продолжить конкурировать с «Баварией»?
  • «РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Динамо» — «Ростов» Футбол «Ростов» не умеет играть с соперниками ниже классомРеакция спортивных СМИ на ничью между «Динамо» и «Ростовом» 02:010
  • 15:36
    • Смолов — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Рубином»
  • 14:04
    • Назван состав сборной России на матч Кубка Карьяла против Чехии
  • 13:49
    • «Локомотив» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве
    «Атлетико» Футбол Примера. «Атлетико» одолел «Атлетик», «Барселона» примет «Бетис», «Реал» отправится в ВигоПодробности матчей 11-го тура испанской Примеры 01:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Челси», «Ливерпуль» и битва российских грандов
  • 4.92
    •
  • 13:13
    • Ребров — в воротах «Спартака» на матч против «Уфы»
  • 12:03
    • Погба хочет вернуться в «Ювентус»
  • 11:45
    • Усик: С боем против Джошуа нужно подождать
    Манчестерское дерби Футбол АПЛ. «Ливерпуль» примет «Фулхэм», «Эвертон» в гостях у «Челси», манчестерское дербиРезультаты матчей двенадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 20:460
  • 11:32
    • Максимович: Кутепов мог бы преуспеть в Серии А
  • 11:11
    • Россиянка Просвирнова взяла серебро Кубка мира по шорт-треку
  • 10:34
    • «Автодор» покинул американский защитник
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие