«Спартак» проиграл в Уфе

В четырнадцатом туре Российской Премьер-лигипринимала

В первом матче под руководством Дмитрия Кириченко уфимцы одержали победу со счетом 2:0.

В первом тайме «Спартак» мог выходить вперед, однако после удара Софьяна Ханни хозяев поля спасла перекладина.

А счет во встрече был открыт на 75-й минуте. Быструю атаку «Уфы» после подачи Джемала Табидзе точным ударом головой завершил Дмитрий Сысуев.

Уже в компенсированное ко второму тайму время «Уфа» отличилась еще раз. Атаку хозяев три в два обводящим ударом с линии штрафной завершил Ловро Бизяк.

«Уфа» набрала 14 очков и занимает в турнирной таблице РПЛ тринадцатое место. У «Спартака» осталось 19 очков, «красно-белые» идут седьмыми.

Этот матч, скорее всего, был последним для Рауля Рианчо в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».