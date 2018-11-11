«Спартак» проиграл в Уфе

В первом матче под руководством Дмитрия Кириченко уфимцы одержали победу со счетом 2:0.
В первом тайме «Спартак» мог выходить вперед, однако после удара Софьяна Ханни хозяев поля спасла перекладина.
А счет во встрече был открыт на 75-й минуте. Быструю атаку «Уфы» после подачи Джемала Табидзе точным ударом головой завершил Дмитрий Сысуев.
Уже в компенсированное ко второму тайму время «Уфа» отличилась еще раз. Атаку хозяев три в два обводящим ударом с линии штрафной завершил Ловро Бизяк.
«Уфа» набрала 14 очков и занимает в турнирной таблице РПЛ тринадцатое место. У «Спартака» осталось 19 очков, «красно-белые» идут седьмыми.
Этот матч, скорее всего, был последним для Рауля Рианчо в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».