Марселино: Думаю, Черышев не поедет в сборную

Главный тренерзаявил, что полузащитникиз-за повреждения не сможет помочьв ближайших матчах.

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«Не могу сказать наверняка, но я думаю, что Денис не поедет в сборную, потому что получил травму. Не знаю, кто вел диалог по этому вопросу, но, по моей информации, он останется в клубе для восстановления. Надеемся, после перерыва Черышев будет готов играть», — цитирует Марселино AS.

Напомним, Черышев получил вызов в сборную России для участия в ноябрьских матчах.

15 ноября сборная России проведет товарищеский матч против сборной Германии, а 20 ноября сыграет со Швецией в рамках Лиги наций. 0