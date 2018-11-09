Марселино: Думаю, Черышев не поедет в сборную

Денис Черышев
valenciacf.com
«Не могу сказать наверняка, но я думаю, что Денис не поедет в сборную, потому что получил травму. Не знаю, кто вел диалог по этому вопросу, но, по моей информации, он останется в клубе для восстановления. Надеемся, после перерыва Черышев будет готов играть», — цитирует Марселино AS.
Напомним, Черышев получил вызов в сборную России для участия в ноябрьских матчах.
15 ноября сборная России проведет товарищеский матч против сборной Германии, а 20 ноября сыграет со Швецией в рамках Лиги наций. 0