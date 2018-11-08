«Лион» — «Хоффенхайм»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Менди попал в штангу после удара с 20-ти метров, а первым на добивании оказался Фекир. 1:0.
Спустя восемь минут хозяева удвоили преимущество. Фекир сделал тонкий пас на ход Менди, тот отпасовал в центр на Н'Добеле, который пробил и не без помощи рикошета от ноги Фогта отправил мяч в сетку. 2:0.
На 52-й минуте немцы остались в меньшинстве — Нуху получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Оставшись вдесятером «Хоффенхайм» сначала отыграл один, а на последних минутах и второй гол.
На 65-й минуте Крамарич мощно пробил примерно с 20-ти метров и удачно попал в створ. 2:1. А на 90-й минуте он же после скидки Жоэлинтона установил окончательный счет — 2:2.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
У «Лиона» 6 очков и второе место в группе, «Хоффенхайм» третий — 3 очка.
В пятом туре группы F «Хоффенхайм» дома сыграет с «Шахтером», «Манчестер Сити» отправится в Лион. Матчи состоятся 27 ноября. 0