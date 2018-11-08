«Лион» — «Хоффенхайм»: счет матча 2:2, обзор голов

дома упустил победу над немецкимв матче группы F Лиги чемпионов — 2:2.

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Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Менди попал в штангу после удара с 20-ти метров, а первым на добивании оказался Фекир. 1:0.

Спустя восемь минут хозяева удвоили преимущество. Фекир сделал тонкий пас на ход Менди, тот отпасовал в центр на Н'Добеле, который пробил и не без помощи рикошета от ноги Фогта отправил мяч в сетку. 2:0.

На 52-й минуте немцы остались в меньшинстве — Нуху получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Оставшись вдесятером «Хоффенхайм» сначала отыграл один, а на последних минутах и второй гол.

На 65-й минуте Крамарич мощно пробил примерно с 20-ти метров и удачно попал в створ. 2:1. А на 90-й минуте он же после скидки Жоэлинтона установил окончательный счет — 2:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У «Лиона» 6 очков и второе место в группе, «Хоффенхайм» третий — 3 очка.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F «Лион» (Франция) — «Хоффенхайм» (Германия) — 2:2 (2:0) Голы: Фекир, 19 (1:0). Ндомбеле, 28 (2:0). Крамарич, 65 (2:1). Кадержабек, 90+2 (2:2)«Лион»: Антони Лопеш, Морель, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Менди, Депай (Траоре, 87), Фекир (Дембеле, 74), Тузар, Ауар, Ндомбеле (Диоп, 88)«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Шульц, Адамс Нуху, Демирбай (Нордтвейт, 79), Гриллич (Нелсон, 57), Крамарич, Бельфодиль (Солои, 67), ЖоэлинтонПредупреждения: Денайер, 6. Адамс Нуху, 19. Гриллич, 43. Бичакчич, 48. Фогт, 72. Жоэлинтон, 72. Морель, 90+1Удаление: Адамс Нуху, 51

В пятом туре группы F «Хоффенхайм» дома сыграет с «Шахтером», «Манчестер Сити» отправится в Лион. Матчи состоятся 27 ноября. 0