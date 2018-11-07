«Валенсия» — «Янг Бойз»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сыграет в матче, так как продолжает восстанавливаться от травмы. Последний раз россиянин выходил на поле 20 октября в матче Примеры.

«Валенсия»: Нето, Габриэл, Гарай, Гайя, Солер, Васс, Кондогбиа, Коклен, Гедеш, Родриго, Санти Мина.

«Янг Бойз»: фон Балльмос, фон Берген, Бенито, Мбабу, Соу, Фасснахт, Лаупер, Саного, Оаро, Ассале, Нгамале.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Валенсии». Коэффициент на ее победу — 1.50, на успех «Янг Бойз» — 8.20, на ничью — 4.65. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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