«Спартак» наказан за кричалки фанатов на игре с «Анжи»

Главаогласил решение в отношениипо итогам расследования событий на матче 1/8 финала Кубка России с(1:0).

Болельщики оскорбляли игроков «Анжи» ФК «Спартак» 100% Высокие коэффициенты Играть!

«В адрес Анжи были нецензурные кричалки. Мы получили письмо от Смертина с просьбой рассмотреть поведение болельщиков "Спартака". Были массовые оскорбления команды "Анжи". Также есть видеозапись, на которой слышны оскорбления команды "Анжи" по происхождению.

Это уже не первое нарушение, а рецидив. Пятое нарушение за два года. Решение: за пиротехнику "Спартак" оштрафован на 80 тыс. рублей. Рианчо оштрафован на 3 тыс. за выход за пределы технической зоны. За скандирование оскорбительных выражений в адрес команды соперника, в том числе по происхождению, "Спартак" оштрафован на 130 тыс. рублей, также решено запретить допуск на трибуны Б и Д на один ближайший матч Кубка России», — цитирует Григорьянца «Чемпионат». 0