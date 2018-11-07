ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Порту» — «Локомотив»Худший среди чемпионов
  • 13:40
    • Стали известны даты проведения четвертьфиналов Кубка России
  • 13:12
    • Кириченко заменил Томарова на посту главного тренера «Уфы»
  • 12:04
    • ФСБ предотвратила несколько терактов во время ЧМ-2018
  • 11:49
    • «Енисей» и «Краснодар» поменялись кругами
  • 11:21
    • Неймар: Судья проявил неуважение по отношению ко мне
    Все новости спорта

    Мусаев: В матче со «Стандардом» может быть решено многое

    Краснодар Лига Европы Стандард
    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча с льежским «Стандардом» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «На данный момент есть травмированные игроки. Вопрос о составе остаётся открытым. Возможно, некоторые восстановятся до завтра, посмотрим сегодня на тренировке. Сейчас ничего не могу сказать об игроках, которые точно не примут участия в матче. Обычно я открыт с вами в отношении состава, но не сегодня. Это сложный момент. Последние игры были тяжёлыми. Мы понимаем, что при плотном графике матчи могут складываться не так, как мы хотим. Однако настрой у нас боевой.

    В Льеже мы играли хорошо на протяжении всего матча. У нас было много шансов забить, но соперник смог реализовать два момента. Играть с ними интересно и приятно, мы получили удовлетворение от того матча. Завтра может быть решено многое. Мы постараемся сделать большой шаг вперёд, но не стоит забывать о двух других матчах.

    Наш стиль игры схож с игрой "Стандарда". Мы нацелены на быстрый футбол. Наша задача на завтра — хорошо играть в прессинг и быть агрессивными. Мяч всегда должен быть в движении, работа на флангах также должна быть активной. Особенно важно, чтобы не было ошибок в реализации», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

    Поединок состоится завтра, 8 ноября, в Краснодаре. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Огненное южное дерби порадовало болельщиков
  • 04/11/2018 в 22:17
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Стандард»
  • 2.15
  • Завтра в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ЦСКА взять реванш за римское фиаско?
  • ЦСКА — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Поединок за третью позицию
  • «Валенсия» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Состав всему голова
  • «Манчестер Сити» — «Шахтёр Д». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Поль Погба Футбол Погба способен на многое. «МЮ» надо учиться этим пользоваться«МЮ» пока не удалось отыскать идеальную роль на поле для Поля Погба — одного из самых талантливых полузащитников планеты 01:490
  • 11:06
    • «Тосно» начал погашать долги перед игроками
  • 08:03
    • «Локомотив» повторил антирекорд Лиги чемпионов
  • 00:54
    • «Локомотив» разгромно проиграл «Порту»
    Игроки «Ман Сити» Футбол Закрытый клуб. Как шестерка топ-команд убивает интерес к АПЛЧемпионат Англии перестал быть непредсказуемым Вчера в 17:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Возьмут ли «армейцы» реванш за разгром в Риме?
  • 4.16
    •
  • 14:58
    • Мейвезер может заработать 88 млн долларов за дебют в ММА
  • 14:42
    • Мусаев: В матче со «Стандардом» может быть решено многое
  • 14:30
    • Вернер: Россия играет прямо и эффективно
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Шайба Овечкина, 33 сейва Худобина и хет-трик БойлаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 ноября Вчера в 08:480
  • 14:12
    • Рианчо: Дома должны выигрывать у «Рейнджерс»
  • 13:57
    • Р. Гусев: ЦСКА думает только о победе над «Ромой»
  • 13:27
    • В Формуле-1 появится Гран-при Вьетнама
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие