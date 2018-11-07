Мусаев: В матче со «Стандардом» может быть решено многое

Старший тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча св четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

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«На данный момент есть травмированные игроки. Вопрос о составе остаётся открытым. Возможно, некоторые восстановятся до завтра, посмотрим сегодня на тренировке. Сейчас ничего не могу сказать об игроках, которые точно не примут участия в матче. Обычно я открыт с вами в отношении состава, но не сегодня. Это сложный момент. Последние игры были тяжёлыми. Мы понимаем, что при плотном графике матчи могут складываться не так, как мы хотим. Однако настрой у нас боевой.

В Льеже мы играли хорошо на протяжении всего матча. У нас было много шансов забить, но соперник смог реализовать два момента. Играть с ними интересно и приятно, мы получили удовлетворение от того матча. Завтра может быть решено многое. Мы постараемся сделать большой шаг вперёд, но не стоит забывать о двух других матчах.

Наш стиль игры схож с игрой "Стандарда". Мы нацелены на быстрый футбол. Наша задача на завтра — хорошо играть в прессинг и быть агрессивными. Мяч всегда должен быть в движении, работа на флангах также должна быть активной. Особенно важно, чтобы не было ошибок в реализации», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

Поединок состоится завтра, 8 ноября, в Краснодаре. 0