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    Макгиди: У «Спартака» вряд ли возникнут проблемы против «Рейнджерс»

    Лига Европы Спартак Рейнджерс
    Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Селтика» Эйден Макгиди прокомментировал предстоящий матч российской команды против «Рейнджерс» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

    Эйден Макгиди
    Эйден Макгиди
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    «Играйте так, как вы это умеете, и проблем с достижением результата не должно возникнуть. Я знаю "Спартак", до сих пор слежу за командой, с теплотой вспоминаю о времени, проведённом там. Поддерживаю связь с некоторыми игроками — Джано, Сальваторе, общаюсь с ними по возможности. Учитывая уровень игры команды, не думаю, что против "Рейнджерс" возникнут какие-то проблемы», — цитирует Макгиди пресс-служба москвичей.

    Матч между «Спартаком» и «Рейнджерс» состоится 8 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. 0

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