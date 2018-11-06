Макгиди: У «Спартака» вряд ли возникнут проблемы против «Рейнджерс»

Бывший полузащитник московскогопрокомментировал предстоящий матч российской команды противв четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

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«Играйте так, как вы это умеете, и проблем с достижением результата не должно возникнуть. Я знаю "Спартак", до сих пор слежу за командой, с теплотой вспоминаю о времени, проведённом там. Поддерживаю связь с некоторыми игроками — Джано, Сальваторе, общаюсь с ними по возможности. Учитывая уровень игры команды, не думаю, что против "Рейнджерс" возникнут какие-то проблемы», — цитирует Макгиди пресс-служба москвичей.

Матч между «Спартаком» и «Рейнджерс» состоится 8 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. 0