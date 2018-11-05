«Милан» вырвал победу у «Удинезе»

В матче 11-го тура итальянской Серии Аодержал гостевую победу над— 1:0.

В компенсированное время хозяева остались в меньшинстве. На пятой добавленной минуте защитник «Удинезе» Брам Нуйтинк откровенно заехал по ноге Кастильехо в центре поля и получил прямую красную карочку.

А две минуты спустя миланцы поймали соперника на контратаке. Кутроне получил мяч в штрафной соперника и покатил в центр на Сусо, который покатил на Алессио Романьоли. Тот мощно пробил в дальнюю девятку.

«Милан» с 21 очком поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Удинезе» расположился на 16-й строчке, имея в активе девять очков.

В следующем туре подопечные Дженнаро Гаттузо 11 ноября примут «Ювентус», а черно-белые в этот же день на выезде сыграют с «Эмполи». 0