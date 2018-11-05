Гаттузо: Мне очень понравилась игра «Милана»

Главный тренерпрокомментировал выездную победу над(1:0) в 11-м туре Серии А.

Дженнаро Гаттузо the18.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Мы приехали сюда, имея много травм в составе, но я думаю, что мы заслужили победу. "Удинезе" — очень сильная физически команда, агрессивная и опасная. Мне очень понравилось наша игра.

Игуаин почувствовал боли в спине. У него были проблемы до и после операции семь или восемь лет назад, но это не кажется серьёзным. Надеюсь, что это несерьезно», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

«Россонери» после 11 туров расположились на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 21 балл. 0