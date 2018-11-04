«Севилья» разошлась миром с «Реал Сосьедадом»

В матче 11-го тура чемпионата Испаниине забили голов — 0:0.

Экс-полузащитник «Спартака», ныне игрок «Севильи» Квинси Промес вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.

«Севилья» с 20 очками поднялась на второе место в турнирной таблице, а «Реал Сосьедад» расположился на 13-й строчке, имея в активе 13 очков.

Напомним, «Севилья» — соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. Первая встреча состоялась 4, октября в Краснодаре и завершилась победой «быков» — 2:1. Ответный матч состоится в Испании 13 декабря.

В другом матче 11-го тура испанской Примеры «Уэска» на своем поле упустила победу над «Хетафе» — 1:1.

Хозяева открыли счет на 50-й минуте — отличился защитник Хавьер Этчейта. Но на первой компенсированной минуте нападающий гостей Хорхе Молина сравнял счет. 0