Четыре страны хотят подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Кубок мира
Four Four Two
Как сообщает AP News, лидеры четырех стран выразили готовность подать совместную заявку. Данная идея была озвучена в ходе встречи политиков в Варне.
Ранее о желании принять ЧМ-2030 заявляла Испания — или самостоятельно, или же вместе с Марокко и Португалией. Кроме того, могут быть поданы еще три совместные заявки: от Алжира, Марокко и Туниса, от Аргентины, Парагвая и Уругвая, а также от Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии.
Напомним, ЧМ-2030 пройдет через сто лет после первого чемпионата мира, который состоялся в 1930 году в Уругвае.
Ранее право на проведение чемпионата мира-2026 получила совместная заявка Канады, США и Мексики. 0