Четыре страны хотят подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Румыния, Болгария, Сербия и Греция выразили желание совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году.

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Как сообщает AP News, лидеры четырех стран выразили готовность подать совместную заявку. Данная идея была озвучена в ходе встречи политиков в Варне.

Ранее о желании принять ЧМ-2030 заявляла Испания — или самостоятельно, или же вместе с Марокко и Португалией. Кроме того, могут быть поданы еще три совместные заявки: от Алжира, Марокко и Туниса, от Аргентины, Парагвая и Уругвая, а также от Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии.

Напомним, ЧМ-2030 пройдет через сто лет после первого чемпионата мира, который состоялся в 1930 году в Уругвае.

Ранее право на проведение чемпионата мира-2026 получила совместная заявка Канады, США и Мексики. 0