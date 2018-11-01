Семак: Получилась настоящая кубковая игра

Главный тренер «Зенита»высказал мнение о поражении от «Ростова» (1:3), после которого его команда покинула Кубок России.

«Интересная игра получилась, настоящая кубковая со взаимными шансами на победу. В концовке удача улыбнулась не нам.

Момент со вторым голом все предрешил — мы начали рисковать, открываться. Третий мяч уже ничего не решал.

Были хорошие моменты у нас и с игры. Создавали сегодня достаточно много, хорошие момент были у нас. Могли забить и с игры — знаем как, пытались это сделать.

Но эти моменты нужно реализовывать — их быть много не может, когда соперник обороняется большими силами. Будем разбирать и готовиться к следующему матчу.

В РПЛ "Зенит" ни разу не пропускал после стандартов, а сегодня сделал это дважды. Отчасти это связано с изменениями. Не хватало сыгранности составу, который вышел.

Первый мяч — немного неправильно сыграли, те изменения, которые были, внесли несогласованность в оборону при розыгрыше стандартов. Могли и сами забить со стандартов, были хорошие моменты. Но забили не мы, поэтому проиграли.

Знаете, у нас сложный график. Естественно, могли рисковать только при форс-мажорной необходимости. У кого то есть проблемы: Паредес получил повреждение, не смог принять участие в матче.

Дзюбу если и планировали выпускать, то в самом конце при необходимости, что и сделали. Те, на кого приходится большая часть нагрузок, конечно, устали.

Пять выездных матчей через два на третий, поэтому ротации — естественный процесс, что мы сегодня и сделали», — приводит слова Семака клубная пресс-служба. 0