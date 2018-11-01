ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериШесть месяцев с Эмери: конкурентная команда и оптимизм для фанатов
  • 17:47
    • Хачанов за два с половиной часа одолел Изнера
  • 17:20
    • Нурмагомедов планирует провести два боя с Мэйуэзером
  • 16:41
    • Джокович на отказе Джумхура вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
  • 16:19
    • Брагин назвал состав молодежной сборной на Суперсерию
  • 16:04
    • РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта Мамаева после его освобождения
    Все новости спорта

    Мутко заявил об огромном опыте Санкт-Петербурга в организации матчей

    РФС Лига чемпионов Зенит Календарь Лиги чемпионов
    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал возможное проведение финала Лиги чемпионов-2021 в Санкт-Петербурге.

    Виталий Мутко
    Виталий Мутко
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Считаю, что у нас высокие шансы на проведение финала, поскольку мы исходили из того, что Петербург никогда не принимал финал Лиги чемпионов. Мы исходим из того, что это комфортный стадион, который здорово зарекомендовал себя на чемпионате мира. Пока наш конкурент — Мюнхен, который пять лет назад принимал финал, там будут проводиться и матчи чемпионата Европы 2020 года.

    Это одно из серьезных условий, поскольку Лига чемпионов — это клубный турнир. "Зенит" выразил желание, чтобы арена принимала финал, и в этом преимущество стадиона перед "Лужниками".

    Большой разницы при организации такого матча нет — надо просто провести финал еще лучше. У Санкт-Петербурга все для этого есть: аэропорт, возможность развести пребывающие команды, город обладает транспортными и логистическими возможностями. Ничего создавать не нужно, опыт огромный.

  • Россия претендует на финал Лиги чемпионов 2021 года
  • Читайте по теме

    • Придется работать по темам визового въезда, безопасности, организации матча, создании возможностей для пребывания прессы и болельщиков. Работа трудоемкая, но надеюсь, что и город, и клуб справится с этим. Если мы будем допущены до борьбы, то начнем делать презентации, предложения, планы по организации», — цитирует Мутко ТАСС. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Интер» готовится сдвинуть «Ювентус» с вершины
  • 05:20
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Фулхэм»
  • 1.77
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выведет ли Божович самарцев в 1/4 финала Кубка?
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • В Виго сухо не будет
  • «Сельта» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Севилья» решит все в первом матче
  • «Вильяновенсе» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Неймар стал героем комиксов Футбол Посторонись, Бэтмен: татуировки Неймара оживают в его новой серии комиксовРассказываем о том, как звезда ПСЖ и сборной Бразилии превратился в супергероя 00:540
  • 13:10
    • Бывший гендиректор «Ювентуса» подпишет контракт с «Интером»
  • 12:55
    • Россия претендует на финал Лиги чемпионов 2021 года
  • 12:45
    • Нурмагомедов не посетит судебное заседание по своему делу
    Хулен Лопетеги Футбол Враг внутри. Лопетеги был обречен на провал в «Реале»Испанский тренер поплатился за свою недальновидность 30/10/2018 в 20:590
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кубковые «Спартак», «Сити» и «Севилья»
  • 2.85
    •
  • 18:01
    • УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Рома» — ЦСКА
  • 17:33
    • Дортмундская «Боруссия» намерена приобрести полузащитника «МанСити»
  • 17:07
    • Мутко заявил об огромном опыте Санкт-Петербурга в организации матчей
    Юрген Клопп и Джо Гомес Футбол Английская Премьер-лига: 10 лучших игроков после 10 сыгранных туровОт Маркоса Алонсо до Эдена Азара Вчера в 15:530
  • 12:31
    • «Милан» поборется с «Зенитом» за защитника «Сан-Паулу»
  • 12:15
    • КХЛ назвала лучших игроков октября
  • 12:03
    • Игрок «Реала Сосьедад» перенес инсульт
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие