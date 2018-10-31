Федотов: «Оренбургу» не хватает хладнокровия в завершении атак

Главный тренер «Оренбурга»прокомментировал итог встречи с(1:0) в 1/8 финала Кубка России.

«Достаточно хорошая содержательная игра. Опять хочется посетовать на то, что нереализация моментов приводит к таким нервным концовкам.

Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем больше росло напряжение при этом скользком счете. Нужно все доводить до ума.

Не хватает хладнокровия при завершающем пасе, завершающем ударе. Казалось, порой и мячу некуда деваться, но мяч, к сожалению, в ворота не шел.

Но один моментик футбольный бог всегда дает при нереализации своих шансов», — приводит слова Федотова Sport24.ru.

В четвертьфинале турнира «Оренбург» сыграет с победителем матча «Ахмат» — «Арсенал». 0