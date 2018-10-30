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    Еськов рассудит «Динамо» и ЦСКА

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура российской Премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.

    Алексей Еськов
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    Встречу «Динамо» — ЦСКА, которая пройдет в субботу, 3 ноября, обслужит бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Еськовым. Его ассистентами выступят Дмитрий Мосякин и Николай Еремин. Резервным судьей назначен Евгений Турбин из Дмитрова, инспектор — Николай Иванов из Санкт-Петербурга.

    На других матчах будут работать:

    3 ноября (суббота)

    «Локомотив» — «Арсенал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    4 ноября (воскресенье)

    «Зенит» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

    «Краснодар» — «Ростов»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Спартак» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    5 ноября (понедельник)

    «Оренбург» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

    «Уфа» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

    «Анжи» — «Енисей»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург). 0

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