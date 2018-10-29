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    ПСЖ обыграл «Марсель», одержав 11-ю победу подряд на старте Лиги 1

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Марсель Календарь Лиги 1
    В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Марсель» со счетом 2:0.

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    В составе победителей голами отметились французский нападающий Килиан Мбаппе (65) и немецкий хавбек Юлиан Дракслер (90+4).

    Парижский клуб продолжает улучшать собственный рекорд чемпионата Франции — 11 побед в 11 стартовых матчах турнира. Ранее такое не удавалось ни одному французскому клубу.

    С 33 очками парижане занимают первое место. «Марсель» на пятом месте — 19 очков.

    В следующем туре парижане 2 ноября примут «Лилль», а бело-голубые 4 ноября на выезде сыграют с «Монпелье». 0

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