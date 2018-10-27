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    Карпин: Провели лучший первый тайм в этом сезоне

    Ростов Анжи РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча чемпионата России с «Анжи» (1:0).

    Валерий Карпин
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    «За что сегодня хотел бы похвалить команду? За все. Вообще за все. За великолепный первый тайм, где мы выполнили все, что планировали, в том числе высокий прессинг, отбор после потери мяча.

    Еще мы хотели забить быстрый гол, и за первые 15 минут три момента создали, почти стопроцентных. Лучший первый тайм в этом сезоне, в том числе с точки зрения дисцпилины и самоотдачи.

    За второй тайм, который играли в меньшинстве и не дали вдесятером ничего создать, кроме момента на последней минуте. Первый тайм получился тренировкой атаки, второй — обороны.

    На эту игру настраивать как раз было несложно — после двух проигранных матчей. Если бы выиграли у "Оренбурга" или "Локомотива" — наверное, было бы сложнее.

    Мы сказали команде, что футболисты "Анжи" играют уже даже не за деньги, и может даже не за эмблему "Анжи", а за свои будущие карьеры.

    Игроки продают себя на ярмарке, выкладываются и отдаются за свое будущее. Так что непростой соперник с этой точки зрения», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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