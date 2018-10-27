Карпин: Провели лучший первый тайм в этом сезоне

Главный тренер «Ростова»поделился впечатлениями после матча чемпионата России с(1:0).

«За что сегодня хотел бы похвалить команду? За все. Вообще за все. За великолепный первый тайм, где мы выполнили все, что планировали, в том числе высокий прессинг, отбор после потери мяча.

Еще мы хотели забить быстрый гол, и за первые 15 минут три момента создали, почти стопроцентных. Лучший первый тайм в этом сезоне, в том числе с точки зрения дисцпилины и самоотдачи.

За второй тайм, который играли в меньшинстве и не дали вдесятером ничего создать, кроме момента на последней минуте. Первый тайм получился тренировкой атаки, второй — обороны.

На эту игру настраивать как раз было несложно — после двух проигранных матчей. Если бы выиграли у "Оренбурга" или "Локомотива" — наверное, было бы сложнее.

Мы сказали команде, что футболисты "Анжи" играют уже даже не за деньги, и может даже не за эмблему "Анжи", а за свои будущие карьеры.

Игроки продают себя на ярмарке, выкладываются и отдаются за свое будущее. Так что непростой соперник с этой точки зрения», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0