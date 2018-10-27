Тульский «Арсенал» поделил очки с «Оренбургом»

Тульскийна своем поле сыграл вничью с(2:2) в матче 12-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 42-й минуте. В ходе атаки «Арсенала» Фролов из вратарской гостей отпасовал прямо в ноги Джорджевичу. Тот прострелил с правого края штрафной назад во вратарскую, где мяч отскочил к Мирзову и Резиуан уверенным ударом поразил ближний угол ворот.

На 61-й минуте счет сравнялся. Альварес подарил мяч сопернику на левом краю штрафной «Арсенала», после чего была исполнена точная подача в центр на Сергея Терехова и тот ударом головой поразил ближний угол ворот Левашова.

Всего три минуты спустя туляки вновь вышли вперед. После подачи со штрафного с правого фланга атаки «Арсенала» мяч был головой сброшен на Луку Джорджевича, а тот уже падая ударом скорпиона пяткой отправил мяч в дальний угол ворот.

А на 76-й минуте прошла подача с правого фланга атаки от Мишкича в центр штрафной «Арсенала», где Денис Попович выиграл верховое единоборство и отправил мяч затылком в дальний угол ворот.

После этого матча «Оренбург» на 8-м месте — 16 очков, «Арсенал» на 10-м месте — 14 очков. 0