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    «Армавир» обыграл «Сибирь»

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    Новосибирская «Сибирь» уступила «Армавиру» (0:1) в матче 18-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.

    «Армавир»
    «Армавир»
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    Единственный мяч в этой игре забил на 12-й минуте Игорь Падерин. На 53-й минуте у гостей был удален Никита Безлихотнов.

    «Армавир» набрал 17 очков и на данный момент занимает 17-е место. У «Сибири» 15 очков и 19-е место.

    Московской «Спартак-2» сыграл вничью с владивостокским «Лучом» в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ — 2:2.

    Красно-белые ушли от поражения на 90-й минуте благодаря голу либерийца Сильвануса Нимели.

    В другой игре «Томь» обыграла «Шинник» (2:0) и вышла в единоличные лидеры турнирной таблицы.

    Голы забили защитники Сергей Зуйков (3, пенальти) и Александр Клещенко (83).

    «СКА-Хабаровск» и «Балтика» сыграли вничью в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1.

    За хабаровский клуб отличился Иван Хомуха , за калининградский — Алихан Шаваев.

    «СКА-Хабаровск» располагается на 11-м месте, набрав 22 очка, «Балтика» — с 16-ю баллами на 17-м. 0

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