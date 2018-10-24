«Армавир» обыграл «Сибирь»

Новосибирскаяуступила(0:1) в матче 18-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.

Единственный мяч в этой игре забил на 12-й минуте Игорь Падерин. На 53-й минуте у гостей был удален Никита Безлихотнов.

«Армавир» набрал 17 очков и на данный момент занимает 17-е место. У «Сибири» 15 очков и 19-е место.

Московской «Спартак-2» сыграл вничью с владивостокским «Лучом» в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ — 2:2.

Красно-белые ушли от поражения на 90-й минуте благодаря голу либерийца Сильвануса Нимели.

В другой игре «Томь» обыграла «Шинник» (2:0) и вышла в единоличные лидеры турнирной таблицы.

Голы забили защитники Сергей Зуйков (3, пенальти) и Александр Клещенко (83).

«СКА-Хабаровск» и «Балтика» сыграли вничью в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1.

За хабаровский клуб отличился Иван Хомуха , за калининградский — Алихан Шаваев.

«СКА-Хабаровск» располагается на 11-м месте, набрав 22 очка, «Балтика» — с 16-ю баллами на 17-м. 0