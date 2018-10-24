«Локомотив» обыграл «Порту» в матче Юношеской лиги УЕФА

«Локомотив» — «Порту»
«Локомотив»
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Руслан Куль и Алексей Миронов. За португальцев гол забил Фабиу Силва.
«Порту» с 62-й минуты играл вдесятером после того, как полузащитник Фабиу Виейра получил вторую жёлтую карточку.
«Локомотив» продлил серию без поражение в матчах группового этапа турнира (две победы и одна ничья), а «Порту» потерпел первое поражение.
Группа D: 1. «Локомотив» — 7 очков (3 матча); 2. «Порту» — 4 (3); 3. «Галатасарай» — 1 (2); 4. «Шальке-04» — 1 (2).
Юношеская лига УЕФА. Группа D. 3-й тур
«Локомотив» (Россия) — «Порту» (Португалия) — 2:1 (1:1)
Голы: Куль, 13 (1:0). Силва, 34 (1:1). Миронов, 61 (2:1)«Локомотив»: Ботнарь, Магкеев (Сухарев, 88), Лапшов, Гюрджан, Поярков, Черный, Миронов, Петров (Климов, 90+3), Иосифов (Шарков, 63), Куль (Титков, 63), Карапузов (Основ, 90+2)«Порту»: Диогу Мейрелеш, Леви Фауштину, Педру Гомеш, Тиагу Матуш, Диогу Бесса (Pereira, 86), Фабиу Виейра, Паулу Эштрела, Ромариу Баро (Moreira, 86), Родригу Валенте, Фабиу Силва, Жоау Мариу (Витор Феррейра, 74). Предупреждения: Лапшов, 3. Карапузов, 32. Миронов, 35. Куль, 40