«Локомотив» обыграл «Порту» в матче Юношеской лиги УЕФА

В матче 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФАобыграл на своём поле сверстников изсо счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Руслан Куль и Алексей Миронов. За португальцев гол забил Фабиу Силва.

«Порту» с 62-й минуты играл вдесятером после того, как полузащитник Фабиу Виейра получил вторую жёлтую карточку.

«Локомотив» продлил серию без поражение в матчах группового этапа турнира (две победы и одна ничья), а «Порту» потерпел первое поражение.

Группа D: 1. «Локомотив» — 7 очков (3 матча); 2. «Порту» — 4 (3); 3. «Галатасарай» — 1 (2); 4. «Шальке-04» — 1 (2).