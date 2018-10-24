«Галатасарай» — «Шальке»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Галатасарая» и «Шальке» на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы D пройдет на «Али Сами Йен» и начнется в 22:00 мск. Главный арбитр — Бенуа Бастьен из Франции.

«Галатасарай»: Муслера, Майкон, Родригес, Дердийок, Бельянда, Синан Гюмюш, Линнес, Донк, Ндиай, Озан Кабак, Нагатомо.

Запасные: Чипе, Феррейра, Чалык, Инан, Байрам, Акгюн, Челик.

«Шальке»: Нюбель, Мендиль, Настасич, Ут, Сердар, Коноплянка, Руди, Стамбули, Калиджури, Сане, Эмболо.

Запасные: Ленце, Маккенни, Бенталеб, Бургшталлер, Скрибски, Арит, Шопф.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Галатасараю». Коэффициент на его победу — 2.75, на успех «Шальке» — 2.90, на ничью — 3.26. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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