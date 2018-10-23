«Реал» — «Виктория»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Хозяева открыли счет на 11-й минуте. Васкес от правого края штрафной сделал зрячую передачу верхом на дальнюю штангу, Гейда потерял позицию, а Бензема набежал и головой мяч вколотил в сетку ворот.
На 55-й минуте Вальверде отпасовал к линии штрафной на Бэйла, тот пяткой дальше отыграл на ход Марсело, а уже в завершении бразилец изящно перекинул мяч через голкипера.
Отквитать один мяч гостям удалось на 78-й минуте. Легко чехам далась атака через центр, Грошовски получил передачу от Чермака, а далее Патрик с линии штрафной низом покатил мяч в самый уголок ворот.
«Реал» с 6 очками возглавил группу G, на втором месте «Рома» (6), третий — ЦСКА (4), а «Виктория» с 1 очком замыкает квартет.
Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
«Реал» (Испания) — «Виктория» Пл (Чехия) — 2:1 (1:0)
Голы: Бензема, 11 (1:0). Марселу, 55 (2:0). Хрошовски, 79 (2:1)«Реал»: Навас, Васкес, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос, Бэйл (Асенсио, 75), Бензема (Диас, 88), Иско (Вальверде, 54)«Виктория» Пльзень: Грушка, Ржезник, Хейда, Хубник, Лимберски, Гавел (Экпай, 76), Прохазка (Хоржава, 65), Хрошовски, Чермак, Петржела (Ржезничек, 86), КрменчикПредупреждения: Лимберски, 27. Иско, 32. Кроос, 59. Серхио Рамос, 90+4