«Реал» — «Виктория»: счет матча 2:1, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над чешской(2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/realmadrid 1000 Фрибет для всех Забрать!

Хозяева открыли счет на 11-й минуте. Васкес от правого края штрафной сделал зрячую передачу верхом на дальнюю штангу, Гейда потерял позицию, а Бензема набежал и головой мяч вколотил в сетку ворот.

На 55-й минуте Вальверде отпасовал к линии штрафной на Бэйла, тот пяткой дальше отыграл на ход Марсело, а уже в завершении бразилец изящно перекинул мяч через голкипера.

Отквитать один мяч гостям удалось на 78-й минуте. Легко чехам далась атака через центр, Грошовски получил передачу от Чермака, а далее Патрик с линии штрафной низом покатил мяч в самый уголок ворот.

«Реал» с 6 очками возглавил группу G, на втором месте «Рома» (6), третий — ЦСКА (4), а «Виктория» с 1 очком замыкает квартет.