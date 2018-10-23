Источник: «Реал» ведет переговоры с Моуринью

ведет переговоры с бывшим главным тренером команды, утверждают El Pais.

Жозе Моуринью goal.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

По данным источника, переговоры с португальцем ведет вице-президент клуба Хосе Анхель Санчес. «Сливочные» предлагают нынешнему наставнику «Манчестер Юнайтед» контракт до 2021 года с зарплатой от 10 до 12 миллионов евро за сезон.

Сообщается, что «Реал» покинет главный тренер Хулен Лопетеги. Это может случится уже после сегодняшнего матча Лиги чемпионов с «Викторией».

Напомним, Моуринью ранее уже возглавлял «Реал». Под его руководством в период с 2010 по 2013 год «королевский клуб» стал чемпионам Испании, а также по разу завоевал Кубок и Суперкубок страны. 0