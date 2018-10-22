«Зенит» и «Бордо» рассудят немцы, «Рейнджерс» и «Спартак» — голландцы

УЕФА назначил арбитров на матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт организации.

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Немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом назначена на матч «Зенит» — «Бордо».

Лайнсменами матча выбраны Марк Борш и Штефан Лупп, дополнительные ассистенты рефери — Бастиан Данкерт и Марко Фритц, резервный судья — Маркус Хекер.

На матче «Рейнджерс» — «Спартак» будут работать голландцы. Главным судьей назначен Кевин Блом.

Помогать Блому будут судьи на линиях Чарльз Схаап и Йоост ван Зуйлен, дополнительные ассистенты — Камфус Йохем и Симен Мулдер, резервный рефери — Бас ван Донген.

Итальянский арбитр Марко Гвида обслужит матч «Стандард» — «Краснодар».

Помогать Гвиде будут судьи на линиях Мауро Тонолини и Филиппо Мели. Дополнительные ассистенты рефери — Массимилиано Иррати и Мичел Фабри, четвертый рефери — Фабьяно Прети.

Все матчи пройдут в четверг, 25 октября. 0