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    «Зенит» и «Бордо» рассудят немцы, «Рейнджерс» и «Спартак» — голландцы

    Лига Европы Зенит Спартак Краснодар Футбол России Бордо Футбол Франции Рейнджерс Стандард
    УЕФА назначил арбитров на матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт организации.

    Феликс Брых
    Феликс Брых
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    Немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом назначена на матч «Зенит» — «Бордо».

    Лайнсменами матча выбраны Марк Борш и Штефан Лупп, дополнительные ассистенты рефери — Бастиан Данкерт и Марко Фритц, резервный судья — Маркус Хекер.

    На матче «Рейнджерс» — «Спартак» будут работать голландцы. Главным судьей назначен Кевин Блом.

    Помогать Блому будут судьи на линиях Чарльз Схаап и Йоост ван Зуйлен, дополнительные ассистенты — Камфус Йохем и Симен Мулдер, резервный рефери — Бас ван Донген.

    Итальянский арбитр Марко Гвида обслужит матч «Стандард» — «Краснодар».

    Помогать Гвиде будут судьи на линиях Мауро Тонолини и Филиппо Мели. Дополнительные ассистенты рефери — Массимилиано Иррати и Мичел Фабри, четвертый рефери — Фабьяно Прети.

    Все матчи пройдут в четверг, 25 октября. 0

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