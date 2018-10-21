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    «Наполи» победил «Удинезе»

    Серия A Футбол Италии Наполи Удинезе Календарь Серии А
    В матче девятого тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде выиграл у «Удинезе» — 3:0.

    «Наполи»
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    В составе победителей отличились Фабиан Руис, Дрис Мертенс (с пенальти) и Марко Рог.

    Неаполитанцы сумели сократить отставание от лидера. С 21 очком «Наполи» идет вторым, у «Юве» на четыре очка больше. «Удинезе» с восемью очками на 15-й позиции.

    В следующем туре «Наполи» примет «Рому», а «Удинезе» на выезде сыграет с «Дженоа».

    Серия А. 9-й тур
    «Удинезе» — «Наполи» — 0:3 (0:1)
    Голы: Руис, 14 (0:1). Мертенс, 82 — с пенальти (0:2). Рог, 85 (0:3)«Удинезе»: Скуффет, Найтинк (Ваге, 86), Самир, Трост-Эконг (Опоку, 35), Стрюгер Ларсен, Бехрами (Барак, 68), Мандрагора, Фофана, де Пауль, Пуссетто, Лазанья«Наполи»: Карнезис, Альбиоль, Малькюи, Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски (Рог, 85), Кальехон, Мертенс, Верди (Руис, 4), Милик (Хамшик, 74)Предупреждения: Пуссетто, 16. Милик, 36. Альбиоль, 45. Аллан, 56. Стрюгер Ларсен, 57. Мертенс, 59. Опоку, 79
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