«Наполи» победил «Удинезе»

В матче девятого тура чемпионата Италиина выезде выиграл у— 3:0.

В составе победителей отличились Фабиан Руис, Дрис Мертенс (с пенальти) и Марко Рог.

Неаполитанцы сумели сократить отставание от лидера. С 21 очком «Наполи» идет вторым, у «Юве» на четыре очка больше. «Удинезе» с восемью очками на 15-й позиции.

В следующем туре «Наполи» примет «Рому», а «Удинезе» на выезде сыграет с «Дженоа».