«Наполи» победил «Удинезе»

В составе победителей отличились Фабиан Руис, Дрис Мертенс (с пенальти) и Марко Рог.
Неаполитанцы сумели сократить отставание от лидера. С 21 очком «Наполи» идет вторым, у «Юве» на четыре очка больше. «Удинезе» с восемью очками на 15-й позиции.
В следующем туре «Наполи» примет «Рому», а «Удинезе» на выезде сыграет с «Дженоа».
Серия А. 9-й тур
«Удинезе» — «Наполи» — 0:3 (0:1)
Голы: Руис, 14 (0:1). Мертенс, 82 — с пенальти (0:2). Рог, 85 (0:3)«Удинезе»: Скуффет, Найтинк (Ваге, 86), Самир, Трост-Эконг (Опоку, 35), Стрюгер Ларсен, Бехрами (Барак, 68), Мандрагора, Фофана, де Пауль, Пуссетто, Лазанья«Наполи»: Карнезис, Альбиоль, Малькюи, Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски (Рог, 85), Кальехон, Мертенс, Верди (Руис, 4), Милик (Хамшик, 74)Предупреждения: Пуссетто, 16. Милик, 36. Альбиоль, 45. Аллан, 56. Стрюгер Ларсен, 57. Мертенс, 59. Опоку, 79