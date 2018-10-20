Томаров разочарован результатом матча с «Рубином»

Главный тренерпрокомментировал ничью в матче 11-го тура чемпионата России с казанским(0:0).

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«Это одна из самых качественных игр "Уфы" в сезоне. Мы создали достаточно много моментов, подходов, владели преимуществом что в первом тайме, что во втором. Подвела реализация. Конечно, разочарован результатом.

Почему сделали только одну замену? В принципе, все складывалось неплохо, продолжали создавать моменты, давить. Никто не выпадал, и мы ждали шанса. Просто нужно было реализовывать один из моментов», — сказал Томаров в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Чемпионат».