Бердыев: Мы сами сломали игру

Главный тренерпрокомментировал ничью в матче РПЛ против

«В начале матча мы контролировали игру, правильно располагались. Но потом начали выдумывать из простого сложное, сами игру сломали. И надо отдать должное "Уфе", которая этим воспользовалась, и нам было очень сложно в конце первого тайма.

Во втором тайме выравняли игру, и здесь уже был обоюдоострый футбол, могли забить и те, и другие. Но я думаю, что у нас моментов для взятия ворот было больше», — цитирует Бердыева «Чемпионат».

Напомним, матч «Уфа» — «Рубин» завершился со счетом 0:0. 0