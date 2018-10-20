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    Бердыев: Мы сами сломали игру

    Рубин Уфа РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ничью в матче РПЛ против «Уфы».

    Курбан Бердыев
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    «В начале матча мы контролировали игру, правильно располагались. Но потом начали выдумывать из простого сложное, сами игру сломали. И надо отдать должное "Уфе", которая этим воспользовалась, и нам было очень сложно в конце первого тайма.

    Во втором тайме выравняли игру, и здесь уже был обоюдоострый футбол, могли забить и те, и другие. Но я думаю, что у нас моментов для взятия ворот было больше», — цитирует Бердыева «Чемпионат».

    Напомним, матч «Уфа» — «Рубин» завершился со счетом 0:0. 0

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